Caso Viviana Parisi, possibile svolta nelle ricerche del piccolo Gioele: ritrovate tracce di ossa e una maglietta [DETTAGLI]

19 Agosto 2020 13:38

Caso Viviana Parisi, probabile svolta nelle ricerche del corpo del piccolo Gioele: la segnalazione di un volontario adesso è sotto la lente di ingrandimento degli investigatori

Momenti di ansia per i familiari del piccolo Gioele. Il padre e la zia si sono recati sul luogo delle ricerche, perché è arrivata una importantissima segnalazione da un volontario. Si parla del ritrovamento di “alcuni resti”, ma nessuno si sbilancia. L’ex carabiniere, oggi attivatosi in aiuto dei familiari per il ritrovamento del corpo del bambino, avrebbe trovato tracce di ossa e una maglietta. Sul posto anche la geologa incaricata dalla procura arrivata con il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo. Il luogo si trova a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo dove la mamma Viviana Parisi (43 anni) e il suo figlioletto sono stati visti per l’ultima volta da un testimone, dopo un lieve incidente.