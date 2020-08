21 Agosto 2020 08:09

“Mio figlio lo stavano cercando così?”: lo ha denunciato su Facebook Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele

“Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio?“: lo ha denunciato su Facebook Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il bimbo ritrovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina).

Nel filmato si vede un operatore tv che segue e riprende un militare durante le ricerche del piccolo nelle campagne, per realizzare, probabilmente, un “video di copertura” per servizi di un telegiornale o di una trasmissione televisiva.