Caso C Gold, il sostegno della Viola alla FIP regionale

25 Agosto 2020 21:04

La Viola nelle scorse ore ha scritto al presidente regionale della Fip Paolo Surace per manifestare vicinanza nella lotta per il diritto delle formazioni calabresi a disputare un campionato di serie C Gold.

Ecco il testo della lettera:

“Il Presidente della Pallacanestro Viola Carmelo Laganà e la società tutta, esprimono vicinanza e supporto nella sua lotta per veder riconosciuto il diritto delle squadre calabresi a partecipare a un campionato di serie C Gold. Lo riteniamo fondamentale non soltanto per la crescita del movimento regionale ma per il benessere del basket meridionale e nazionale. La Viola è accanto moralmente all’azione che la federazione regionale da Lei presieduta ha intrapreso a tutela del nostro movimento”.