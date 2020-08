Casi di Coronavirus a Reggio Calabria, Papo’s Cafe fa chiarezza: “alcune notizie prive di fondamento, visti gli allarmismi continueremo a restare chiusi”

12 Agosto 2020 13:58

Casi di Coronavirus dopo l’apericena a Reggio Calabria, Papo’s Cafe fa chiarezza sulla situazione: “giusto che i nostri clienti siano messi al corrente della reale dinamica dei fatti, perché alcune notizie circolate sono prive di fondamento”

I nuovi casi di Coronavirus a Reggio Calabria stanno facendo discutere nelle ultime ore. Tra falsi allarmismi e inutili preoccupazioni, si sono diffuso voci false su alcuni locali della città, fra questi il Papo’s Cafè, famoso bar situato in Via Giuseppe De Nava. Di seguito la nota pubblicata su Facebook dai proprietari del locale per fare chiarezza e tranquillizzare la popolazione:

“Alla luce delle molteplici notizie circolate sul Papo’s Cafè negli ultimi giorni, alcune prive di fondamento, è nostra premura chiarire la situazione, affinchè i nostri clienti siano messi al corrente della reale dinamica dei fatti e della trasparenza del nostro operato, direzionato sempre al benessere e alla tutela dei clienti medesimi.

In data 03-08-2020 si è svolta presso i nostri locali una festa PRIVATA di compleanno. SOLO NEI GIORNI SEGUENTI, precisamente in data 09-08-2020, si è appresa la notizia che alla suddetta festa era presente un soggetto risultato SUCCESSIVAMENTE affetto da COVID-19.

Posto che il nostro locale viene quotidianamente igienizzato, secondo le normative previste dal DPCM del 26 aprile c.a., abbiamo in ogni caso deciso, previo parere legale, di sospendere tutte le attività e di procedere ad un’ulteriore e più scrupolosa sanificazione avvenuta in data 10-08-2020.

Tanto chiarito, nonostante la possibilità di riaprire i locali già da giorno 11-08-2020 grazie alla sanificazione suddetta, alla luce degli allarmismi creatisi attorno alla vicenda in questione, abbiamo scelto di continuare a mantenere chiuso l’esercizio fino a data da determinarsi. Sarà nostro dovere, prima ancora che piacere, informarvi sulla riapertura del Papo’s Cafè e sulla ripresa dei relativi eventi, come sempre nel massimo rispetto dell’incolumità pubblica. Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente all’interno dei nostri locali!”.