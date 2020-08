“Cancellato il debito ingiusto, adesso i conti tornano”, ma la calcolatrice del Sindaco non funziona: l’ultima beffa di Falcomatà

13 Agosto 2020 20:03

Reggio Calabria, il Sindaco annuncia la cancellazione del debito ma in realtà è tutto falso. I documenti del Governo che sbugiardano il Sindaco

Stamattina il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha annunciato in pompa magna che per il Comune reggino è “scongiurato il rischio del dissesto finanziario“. In una conferenza stampa in grande stile tenuta insieme all’assessore al bilancio Irene Calabrò, Falcomatà ha ringraziato il governo, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che “si è battuto come un leone per Reggio“, il Ministro Gualtieri e tutto l’esecutivo guidato dal premier Conte che con “un contributo di 200 milioni contenuto nel Decreto Agosto, darà nuova liquidità svincolata per le casse comunali che libera energia senza produrre nuovo indebitamento che ci permetterà di fare quello che finora avevamo difficoltà a fare“.

Nella conferenza stampa, Falcomatà lascia intendere che dal Governo arriveranno 200 milioni di euro nelle casse di Palazzo San Giorgio. Una cifra enorme, che non basterebbe comunque a risanare tutto il debito pregresso ma che davvero darebbe una grande boccata d’ossigeno alla città. Peccato che è tutto falso. O almeno, non c’è traccia in alcun documento ufficiale.

Il Decreto Agosto, al momento, è soltanto una bozza. Deve ancora essere approvato, e l’iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è lungo e tortuoso. Stiamo parlando, quindi, di poco più che aria fritta. Si tratta di idee, ipotesi, bozze. Nulla di concreto. Ma la cosa più grave è che neanche nella bozza c’è qualcosa di minimamente paragonabile a quello che oggi Falcomatà ha detto alla città.

Infatti nell’Articolo 50 della bozza del Decreto Agosto, intitolato “Sostegno agli enti in deficit strutturale” (che pubblichiamo integralmente in coda all’articolo), si legge che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, risulta inferiore a 395“.

Il Governo, quindi, stanzia sì 200 milioni di euro, ma li stanzia per TUTTI i Comuni d’Italia che sono in deficit, quindi questa somma verrà distribuita tra moltissimi enti pubblici d’Italia e non c’è alcuna indicazione sulle modalità di ripartizione. Non sappiamo, quindi, quanto arriverà davvero nelle casse di Palazzo San Giorgio da parte dello Stato nei prossimi tre anni.

Falcomatà nella conferenza stampa ha inoltre utilizzato lo slogan contraddittorio “Cancellato il debito ingiusto, il governo libera la città da un macigno del passato“: il Sindaco, quindi, considera “ingiusto” il debito del Comune reggino, ma ribadisce che si tratta di una pesante eredità negativa legata alle precedenti amministrazioni (ancora, sigh!), nonostante prima dei suoi disastrosi 6 anni di governo, la città è stata amministrata per 2 anni e 2 mesi da commissari dello Stato che avevano varato un piano di rientro per una cifra debitoria inferiore a un quarto rispetto a quella certificata oggi.

Alle contraddizioni del Sindaco, si uniscono quelle del Movimento 5 Stelle che nel pomeriggio ha inviato una nota di “precisazione” rispetto alle parole di Falcomatà, annunciando un’altra conferenza stampa in pompa magna con il viceministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli in città sabato 5 settembre, insieme al candidato sindaco grillino Fabio Foti, per rivendicare la paternità grillina alla norma che salverebbe la città.

Insomma, a Reggio Calabria ci sono i due partiti che governano l’Italia che litigano per prendersi i meriti di qualcosa che non c’è.

L’unica vera salvezza della città sarà quando, per la prima volta dopo 8 lunghi anni, i cittadini smetteranno di ricevere i bollettini delle tasse comunali più alti d’Italia, quando la spazzatura verrà raccolta dai marciapiedi, quando l’acqua arriverà nelle case, quando tornerà l’asfalto nelle strade. Quando, in pratica, Reggio tornerà ad essere una città normale. E non ci sarà bisogno di annunci in pompa magna e conferenze stampa ultra-mega-fighe: sono utili soltanto a far montare la rabbia dei cittadini, che comprensibilmente si sentono sempre più presi in giro. E si augurano che questa sia soltanto l’ultima beffa di una stagione politica drammatica.