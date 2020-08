Calciomercato, Viviano ripartirà dalla Turchia: l’ex obiettivo della Reggina firmerà con il Fatih Karagumruk

19 Agosto 2020 12:47

Calciomercato, Emiliano Viviano era stato accostato alla Reggina in questi mesi: l’esperto portiere pronto ad un’avventura in Turchia

Qualche contatto con il ds Massimo Taibi per tentare l’approdo alla Reggina, poi il cambio di strategia e la scelta di puntare sul giovane Plizzari. Non si è concretizzato il passaggio in amaranto di Emiliano Viviano, esperto portiere ex Spal e Sampdoria. Negli ultimi giorni si era ipotizzato un possibile ritorno in Liguria, non aveva infatti mai nascosto la volontà di difendere nuovamente i pali blucerchiati, lanciando diversi segnali al club del presidente Ferrero, ma neanche questa trattativa è andata in porto. L’estremo difensore ha in realtà trovato l’intesa con il Fatih Karagumruk, squadra turca neopromossa in massima divisione, domani volerà a Istanbul per siglare il contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Una nuova esperienza per Viviano, che a 34 anni, saluta così l’Italia.