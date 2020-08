La Reggina non si ferma: Taibi lavora per un regista ed ha in programma due incontri

30 Agosto 2020 14:48

La Reggina non ha intenzione di fermarsi. L’ufficialità di Rami è attesa ad ore, ma Taibi è al lavoro per un regista ed ha in agenda due incontri importanti

La Reggina non si ferma e anzi Taibi conta di chiudere altri colpi a stretto giro di posta. Sarà una settimana di fuoco, la prossima, per il ds amaranto e per il calciomercato. L’intenzione è quella di allestire una squadra altamente competitiva e pronta sin da subito a lottare per la promozione nella massima serie. In attesa di ufficializzare Adil Rami, pronto a firmare un biennale, Taibi ha in agenda altri importanti appuntamenti. Come riporta la ‘Gazzetta del Sud’, il ds amaranto incontrerà Perugia e Bologna, rispettivamente per Gianluca Di Chiara e Diego Falcinelli. Il primo è un terzino sinistro, capace di destreggiarsi anche come esterno di un centrocampo a 4 o a 5 e difensore centrale. Il secondo è un attaccante, che ha siglato solo 3 gol nell’ultima stagione con il Grifo, ma capace di segnare 13 reti in Serie A con il Crotone. Una doppia operazione per cui si potrebbero avere novità ad inizio settimana.

Ma non finisce qui. Perché, secondo il ‘Corriere dello Sport’, si lavora anche per un regista. L’identikit è chiarissimo, anche se non ci sono ancora nomi: un centrocampista non più giovanissimo ma di qualità ed esperienza internazionale, capace di far ripartire la manovra e di imbastire le trame di gioco della squadra di Toscano. Si era parlato di Kuzmanovic, ma è un nome su cui si vuole andare con i piedi di piombo per via della condizione fisica non certo entusiasmante. Sicuramente il profilo sarà quello di un altro calciatore in linea con quelli già approdati in riva allo Stretto. E allora non resta che aspettare.