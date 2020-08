Calciomercato Reggina, Taibi incontra Maldini: si decide tutto per Plizzari, i dettagli

2 Agosto 2020 14:14

Calciomercato Reggina, incontro decisivo tra Massimo Taibi e Paolo Maldini: il ds amaranto proverà a trovare l’accordo per il giovane portiere Plizzari

Novità sul fronte calciomercato Reggina. Potrebbero infatti essere ore decisive per quanto riguarda la trattativa per portare in maglia amaranto Alessandro Plizzari: secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, nella giornata di domani si terrà un incontro tra Paolo Maldini e Massimo Taibi per colmare le differenze relative all’ingaggio del giovane portiere che Milan e Reggina dovranno dividersi. La trattativa per il classe 2000 sottolinea ancor di più l’intenzione della società calabrese di puntare su un estremo difensore Under 23, una scelta che porterebbe alla conferma dell’esperto Enrico Guarna. Resta dunque al momento in stand by Emiliano Viviano, una valida alternativa che però porterebbe a nuove valutazioni.