Calciomercato Reggina, Taibi svela tutto: dalle cessioni a Falcinelli passando per un colpo a sorpresa

31 Agosto 2020 22:15

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ha fatto il punto sul calciomercato, intervenendo in diretta a ‘Passione Amaranto’

Intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione ‘Passione Amaranto’, condotta da Michele Favano sulla TV ufficiale dell club, il direttore sportivo Massimo Taibi ha fatto il punto sul calciomercato della Reggina. “Adesso siamo nella fase delle cessioni, basta che i calciatori si convincano ad accettare le destinazioni e passeremo a quella successiva. Abbiamo due giocatori che stanno temporeggiando su importanti offerte che hanno ricevuto. Ho messo le cose in chiaro, sto perdendo la pazienza. Abbiamo dovuto fare delle scelte, quando fero calciatore e mi dicevano che non facevo più parte del progetto andavo via. Altri sei giocatori stanno valutando. Spero che entro la fine della settimana riusciremo a cedere”.

Taibi spiega anche la situazione Corazza: “E’ un ragazzo straordinario, ha sette-otto richieste e sta giustamente valutando insieme all’agente quale sia la soluzione migliore”.

Si è vociferato di un interesse del Bari per Rolando: “Il calciatore è incedibile, ma comunque non mi ha chiamato nessuno”.

La trattativa per Falcinelli non è chiusa. Taibi ha però confermato i colloqui: “Per Falcinelli ho parlato col Bologna. La situazione non è semplicissima, stiamo cercando di trovare la quadra anche con gli agenti. Quando si parla di molti soldi per noi non è facile, ma ci proveremo sicuramente”. Secondo le verifiche fatte da StrettoWeb la trattativa per l’attaccante è in stato avanzato e, una volta definiti gli ultimi dettagli, si dovrebbe chiudere.

Un altro nome che è stato fatto nelle ultime settimane è quello di Cesar Falletti. Taibi chiarisce: “Falletti è un calciatore molto bravo, ma in quel ruolo abbiamo Bellomo che secondo me è uno dei migliori che ci siano. In quella posizione siamo a posto”.

Altro nome accostato alla Reggina è quello di Aly Nader, svincolatosi dal Cagliari, ma le indiscrezioni delle ultime ore non trovano conferme: “Smentisco, non siamo assolutamente interessati”.

Taibi conferma che ci saranno almeno tre colpi in entrata, ma non esclude sorprese: “Mancano un centrocampista, un esterno e un attaccante. Se poi riuscissimo a prendere anche un altro centrocampista non guasterebbe. Le porte del mercato sono girevoli”.

Chiosa sugli obiettivi di squadra della prossima stagione: “Dobbiamo essere ambiziosi perché la piazza e il presidente lo sono e lo chiedono. Abbiamo delle rivali davvero forti e non sarà facile. Dobbiamo essere bravi a trovare i giocatori importanti, siamo riusciti ad attirare gente come Menez e Rami (anche se per lui aspettiamo domani) per il progetto e non per i soldi, altrimenti sarebbero andati altrove”.