Calciomercato Reggina, le pagine a livello nazionale: “una squadra da sogno”

28 Agosto 2020 10:29

Calciomercato Reggina, anche i giornali a livello nazionale esaltano la campagna acquisti del presidente Gallo e del direttore sportivo Taibi

CALCIOMERCATO REGGINA – Un altro grande obiettivo è stato raggiunto. La Reggina è molto seguita anche a livello nazionale, i più importanti quotidiani esaltano le mosse di mercato del club amaranto. L’arrivo di Jeremy Menez rappresenta solo l’inizio, sono in arrivo altri colpi di livello internazionale. Il nome è ovviamente quello di Adil Rami, sempre più vicino a vestire la maglia amaranto. Ecco quanto scrive ‘Il Corriere dello Sport’: “Rami dopo Menez. Reggina da sogno. Una città che freme, una società ambiziosa. Sta nascendo una super squadra”. Spazio anche su ‘La Gazzetta dello Sport’ per il portiere Plizzari, fresco di convocazione con l’Under 21. “Portieri revolution nell’estate 2020. Cambi di casacca, nuovi padroni dei pali di Serie B, squadre che rivedono gli assetti, volti e guantoni rinnovati in giro per la penisola. Numero 1 rinnovato sullo Stretto, alla Reggina, dove è approdato il milanista Alessandro Plizzari, una promessa che vuole sbocciare definitivamente dopo la retrocessione con la maglia del Livorno”. La Reggina è tornata, come non mai.