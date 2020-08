Calciomercato Reggina, settimana calda in entrata e in uscita: la situazione

17 Agosto 2020 11:10

Calciomercato Reggina, è entrata nel vivo la sessione estiva di trasferimenti della squadra amaranto: sarà una settimana importante sia sul fronte degli arrivi che delle partenze

E’ iniziata oggi la settimana cruciale del calciomercato Reggina. Il ds Massimo Taibi sta lavorando per concludere alcune trattative, nelle prossime ore ci potranno essere novità decisive per i nuovi acquisti. Come annunciato dal direttore amaranto, e anticipato dalla nostra redazione, è atteso in città l’arrivo di Lorenzo Peli, esterno ceduto in prestito dall’Atalanta. Il classe 2000 è reduce da un’esperienza con la maglia del Como, la Serie B in riva allo Stretto sarà per lui un trampolino di lancio. In questi giorni dovrebbe firmare con i calabresi anche il regista Lorenzo Crisetig, che è riuscito a trovare con il Mirandés l’intesa per svincolarsi.

Le notizie in entrata non finiscono qui, perché potrebbe infatti sbloccarsi la situazione per Gabriel Charpentier. Diventato ufficialmente un calciatore del Genoa, adesso Taibi cercherà di trovare l’intesa col calciatore. Il suo procuratore ha spesso avuto contatti col dirigente amaranto, ma decisiva sarà in questo caso la volontà dell’attaccante. Inoltre, come riportato su Twitter dal noto giornalista Nicolò Schira, si è sviluppata un’altra trattativa sull’asse Reggina-Atalanta: la società del presidente Luca Gallo “può ottenere anche il centrale Enrico Delprete”. Il difensore classe ’99 a Zingonia è considerato un predestinato, lo hanno soprannominato il “nuovo Caldara” ed è sponsorizzato dal tecnico Gian Piero Gasperini. Delprete sarebbe il rinforzo giusto per affiancare i più esperti Loiacono, Bertoncini e Rossi.

Non solo però sul fronte acquisti, il direttore Taibi ha necessità di chiudere qualche colpo in uscita per sfoltire la rosa. Dopo l’ufficiale rifiuto di Zibert di trasferirsi alla Turris, restano comunque in piedi i discorsi coi campani per Alberto De Francesco e Matti Lund Nielsen. Sempre più insistenti poi le voci di un interesse della Viterbese per Edoardo Blondett. Nessun passo in avanti invece per Matteo Rubin e Simone Corazza, con il bomber che è sicuramente molto richiesto ma per il momento non c’è stata alcuna offerta ufficiale dalle squadre interessate, Palermo e Modena su tutte. Insomma, le trattative di calciomercato entrano così nel vivo ed ogni giorno potrebbe essere decisivo per il futuro alla Reggina di molti giocatori.