Calciomercato Reggina, Peli ad un passo: da limare gli ultimi dettagli

13 Agosto 2020 16:10

Lorenzo Peli è ad un passo dalla Reggina. L’esterno classe 2000, di proprietà dell’Atalanta, diventerà amaranto dopo che gli ultimi dettagli verranno limati

Lorenzo Peli è vicinissimo alla Reggina. Come verificato dalla redazione di ‘StrettoWeb’, per l’esterno di proprietà dell’Atalanta mancano pochi dettagli. Le società sono al lavoro per definire le ultime formalità, dopodiché il classe 2000 passerà agli amaranto con la formula del prestito secco e raggiungerà la squadra nei prossimi giorni, dopo Ferragosto e la mini-vacanza concessa da Mimmo Toscano ai suoi calciatori.

Peli è un esterno destro, formatosi come detto nell’Atalanta, uno dei migliori vivai d’Italia. Dopo la trafila nelle giovanili orobiche è andato in prestito al Como, squadra con cui ha messo insieme 18 presenze nell’ultimo campionato di Serie C. Nato come ala in un 4-3-3 potrebbe essere adattato da Toscano come esterno del centrocampo a 4, con doti spiccatamente offensive, ruolo in cui è stato utilizzato anche dai lariani. Dotato di grande tecnica individuale e di buona velocità di base, fa del dribbling il suo punto forte. E’ da anni nel giro delle nazionali giovanili italiane e sarebbe un’ottimo rinforzo per la Reggina.