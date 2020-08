Calciomercato Reggina, le ultime sulle operazioni in uscita: la situazione di Baclet e Zibert

25 Agosto 2020 13:07

Calciomercato Reggina, il club amaranto si muove anche in uscita. Si avvicinano le cessioni dell’attaccante Baclet e del centrocampista Zibert

CALCIOMERCATO REGGINA – Non solo movimenti in entrata, la Reggina è intenzionata a definire qualche operazione anche in uscita. In settimana è prevista la risposta del difensore campione del mondo Rami, vicinissimo l’attaccante Charpentier, mentre con il Bologna si è parlato di Falcinelli.

E in uscita? E’ fondamentale sfoltire l’organico, almeno 10 calciatori sono destinati a lasciare Reggio Calabria. Sono due le trattative destinate a concludersi a stretto giro di posta. Come verificato dalla nostra redazione, è ai dettagli il trasferimento dell’attaccante Baclet al Potenza, l’annuncio è previsto a breve. Conferme anche su Zibert al Carpi, in questo caso non è stato ancora raggiunto l’accordo ma le parti sono in continuo contatto.