Calciomercato Reggina, il ds del Modena parla di Corazza: l’aggiornamento

14 Agosto 2020 12:43

Calciomercato Reggina, Corazza-Modena: la verità sulla situazione

C’è la fila fuori dal Sant’Agata per accaparrarsi Simone Corazza. Il Joker della Reggina è un bomber ambito da molte squadre in Lega Pro e per questo la sua situazione è studiata bene dalla società amaranto. Gli arrivi di Jeremy Menez e Kyle Lafferty gli hanno un po’ sbarrato la strada per la Serie B, così insistenti voci di calciomercato hanno iniziato a rimbalzare sul suo conto. Nelle ultime settimane Modena e Palermo sembrano essere i club maggiormente interessati al friulano, probabilmente per gli ottimi rapporti che legano il ds Massimo Taibi alle due storiche piazze, ma ogni discorso è ancora in stand by. A confermarlo è proprio il direttore sportivo dei canarini Luca Matteasi, che così ha spiegato ai microfoni del Resto del Carlino: “La situazione per Corazza non si è evoluta, è un giocatore con tanto mercato e si sta valutando quale sia la miglior cosa da fare: non ha escluso una possibile permanenza a Reggio Calabria, dove ha un contratto importante. Dobbiamo attendere solo il momento giusto per poter compiere le migliori operazioni possibili”.

Parole che confermano quanto rivelato dal procuratore del calciatore, Andrea D’amico, ai microfoni StrettoWeb. Corazza ha dimostrato di trovarsi alla grande in una piazza come Reggio Calabria e la sua cessione arriverà soltanto se entrambe le parti saranno soddisfatte dalle condizioni di una eventuale e concreta trattativa. Per il momento dunque il centravanti è a tutti gli effetti un giocatore della Reggina e continuerà a dare il massimo nel corso della preparazione estiva. Poi si sa, sul futuro non ci può mai essere la certezza definitiva, soprattutto durante il periodo del calciomercato…