Reggina-Antenucci, una bomba e nulla più: la situazione

3 Agosto 2020 16:41

Calciomercato Reggina – Il bomber del Bari Mirco Antenucci accostato agli amaranto, ma la bomba sembra destinata a rimanere tale

Una bomba destinata a rimanere tale. Una notizia “durata” il giro di qualche ora. La Reggina non è su Mirco Antenucci. Con un post su Facebook di poco fa, il giornalista di Bari Michele Salomone aveva scritto di un corteggiamento da parte del club amaranto nei confronti dell’esperto attaccante dei galletti. “Intanto da Reggio Calabria rimbalza la notizia della “corte” che la società amaranto starebbe facendo a Mirco Antenucci – si legge – che ha altri due anni di contratto col Bari, ma in riva allo Stretto ritroverebbe la serie B che non ha raggiunto in Puglia. E non certo per colpa sua…”.

Dopo dovute verifiche da parte della nostra redazione, è emerso come non via sia mai stato in realtà alcun interessamento o contatto tra le parti. Un’indiscrezione, un rumors, che non ha trovato riscontro. Non risponde dunque al bomber biancorosso il prototipo di attaccante “esperto della categoria” che la Reggina sta cercando dopo i colpacci Menez e Lafferty.