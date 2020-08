Calciomercato Reggina, martedì l’arrivo a Roma di Rami: visite a Villa Stuart

30 Agosto 2020 22:02

CALCIOMERCATO REGGINA – Arrivano nuovi dettagli sull’affare Adil Rami. Il campione del mondo con la maglia della Francia è un calciatore della Reggina già da diverse ore, adesso sono emersi nuovi dettagli. Secondo quanto riporta ‘Alfredo Pedullà’ il difensore ex Milan arriverà a Roma martedì mattina. Nella stessa giornata svolgerà le visite a Villa Stuart, poi la firma del contratto. La partenza per Reggio Calabria è prevista in un secondo momento. Per la fumata bianca è stato decisivo il ruolo dell’agente Javier Ruben Ruiz. Il club amaranto si è assicurato le prestazioni di un calciatore veramente incredibile, Rami non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un difensore fortissimo dal punto di vista fisico e di marcatura, anche la qualità è migliorata tantissimo con il passare del tempo. Si candida a diventare il miglior difensore della categoria. Adesso il club si concentrerà sulle uscite e poi completerà la rosa con l’arrivo di altri tre calciatori: un esterno, un centrocampista e un attaccante.