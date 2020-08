Calciomercato Reggina, torna l’interesse per Faty: la situazione

12 Agosto 2020 15:10

Calciomercato Reggina, Ricardo Faty torna ad essere accostato agli amaranto: il calciatore è attualmente svincolato e potrebbe arrivare a parametro zero

Non si ferma il calciomercato della Reggina. Dopo aver potenziato l’attacco e sistemato anche la porta, la società amaranto è al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti. Per la media nelle ultime ore è tornata in auge la candidatura di Ricardo Faty, centrocampista franco senegalese classe ’84. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, all’esperto calciatore sarebbe stato offerto un contratto biennale. L’ex Roma e Bayer Leverkusen, reduce da cinque anni nel campionato turco, si è svincolato questa estate e quindi arriverebbe a parametro zero alla corte di mister Domenico Toscano.

Quello di Faty non è un nome completamente nuovo per la Reggina, era infatti circolato già nelle passate settimane. Le voci si sono ripetute in virtù del suo passato in giallorosso e della sua amicizia con Jeremy Menez. Gli ex compagni di squadra si scambiano ancora i “likes” sui social, potrebbero quindi essere rimasti in contatto. Chissà che non seguano nei prossimi giorni nuovi sviluppi sull’interessamento o ancor di più su un’eventuale trattativa.