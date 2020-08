Calciomercato Reggina, è fatta per Crisetig: già lunedì l’arrivo in città

13 Agosto 2020 17:23

Calciomercato Reggina, continua a muoversi il club amaranto per la prossima stagione. Definiti gli ultimi dettagli per il centrocampista Crisetig

CALCIOMERCATO REGGINA – Colpo per il centrocampo. La Reggina ha appena chiuso una trattativa avviata già da alcune settimane, ma che ha avuto esito positivo nella giornata di oggi. E’ fatta per Lorenzo Crisetig, ex Bologna, Cagliari, Frosinone e Benevento. Secondo quanto riporta ‘Alfredo Pedullà’ il classe 1993 ha raggiunto l’accordo con il Mirandes, squadra di Serie B spagnola, per la rescissione del contratto. E’ stato superato l’ultimo ostacolo per il trasferimento in Calabria, l’intesa tra la dirigenza ed il calciatore era stata raggiunta da diverso tempo. Si tratta del terzo acquisto dopo Menez e Lafferty, oltre a Lorenzo Peli che è ormai vicinissimo. Crisetig è atteso a Reggio già nella giornata di lunedì.