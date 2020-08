ESCLUSIVA – Reggina-Falcinelli, è fatta: accordo vicinissimo

31 Agosto 2020 17:46

Esclusiva StrettoWeb: definito l’accordo tra la Reggina e Falcinelli, vicinissima la fumata bianca. L’attaccante del Bologna ritorna in Calabria

Reggina-Falcinelli, adesso ci siamo. Vicina la fumata bianca per l’arrivo dell’attaccante del Bologna a Reggio Calabria. Oggi era previsto un incontro tra le parti per definire la trattativa, che va avanti da tempo. L’accordo è vicino e tutti gli scogli sono stati superati. L’ultimo è legato alle visite mediche e alla firma sul contratto. Per Falcinelli si tratta di un ritorno in Calabria, dopo l’esaltante stagione alla guida del Crotone qualche anno fa (la prima dei pitagorici in Serie A con l’attaccante protagonista a suon di reti). Reduce dalla poco fortunata stagione a Perugia, culminata con la retrocessione, ha adesso voglia di riscatto con gli amaranto.