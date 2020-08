Calciomercato Reggina, De Francesco pubblica una storia su Instagram: “tempo al tempo…” [FOTO]

27 Agosto 2020 17:28

Calciomercato Reggina, non solo in entrata. Il club amaranto dovrà sistemare alcune operazioni anche in uscita, tra queste De Francesco

CALCIOMERCATO REGGINA – Ore caldissime sul fronte calciomercato. La Reggina attende la risposta di Rami, c’è fiducia in casa amaranto come confermato dallo stesso direttore sportivo Massimo Taibi. Inutile esprimere altri giudizi sull’importanza di un colpo in grado di infiammare ancora di più la piazza, oltre all’aspetto tecnico che non è in discussione. Confermati anche gli arrivi di Delprato e Charpentier.

In uscita il ds amaranto ha usato parole durissime: “la mia pazienza ha un limite”, con riferimento ai calciatori che non hanno accettato le destinazioni proposte. Già ceduti Zibert al Mantova e Baclet al Potenza. In uscita c’è anche Alberto De Francesco, il centrocampista ha pubblicato una Storia su Instagram: “tempo al tempo, ognuno raccoglie ciò che semina”, ha scritto il calciatore. In basso la FOTO.