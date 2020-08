Reggina, Crisetig è già al Sant’Agata: si attende solo l’ufficialità

17 Agosto 2020 11:48

Calciomercato Reggina, è fatta per Lorenzo Crisetig: il centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Inter sarà il prossimo rinforzo degli amaranto

E’ quasi fatta per Lorenzo Crisetig alla Reggina. Il centrocampista è questa mattina giunto a Reggio Calabria e si è recato al centro sportivo Sant’Agata per sottoporsi al tampone e alle consuete visite mediche. Si attende soltanto l’esito dei test per annunciare l’ufficialità e porre la firma sul contratto. Una vicenda che si è risolta dunque in modo positivo, visto che il ds Massimo Taibi da tempo era sulle tracce del calciatore, ma nell’ultimo periodo le intenzione del Mirandés sembravano aver frenato ogni discorso di trasferimento. Il calciatore però ha raggiunto l’intesa con gli spagnoli per liberarsi e dalle prossime ore potrà iniziare la sua avventura in amaranto. Novità da Via delle Industrie si attendono nelle prossime ore anche per Lorenzo Peli, giovane esterno in arrivo dall’Atalanta, già annunciato dal direttore e pronto ad approdare in riva allo Stretto.