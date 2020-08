Calciomercato Reggina, si complica la pista Crisetig: il motivo

11 Agosto 2020 11:46

Calciomercato Reggina, Lorenzo Crisetig è stato accostato al club amaranto nelle ultime settimane: la pista potrebbe raffreddarsi

Quel che sembrava un colpo ormai messo a segno, adesso invece la pista potrebbe anche raffreddarsi. Nelle ultime settimane Lorenzo Crisetig era stato accostato alla Reggina, le sensazioni sul suo arrivo erano molto positive. Le prospettive però potrebbero cambiare perché il Mirandés avrebbe esercitato il diritto di rinnovo del contratto e quindi il calciatore non verrà svincolato al termine della stagione sportiva che si concluderà il 31 agosto. Di sicuro l’ex Crotone è un profilo che piace molto al ds Massimo Taibi, ma ad oggi nessun tipo di accordo è stato raggiunto tra le parti, visto che gli spagnoli sono stati impegnati in campionato fino a qualche giorno fa. Non si può escludere che la società amaranto si farà nuovamente avanti per acquistare il cartellino del centrocampista, ma per la realizzazione dell’affare adesso si dovrà sicuramente trovare anche un’intesa col club di appartenenza.