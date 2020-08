Calciomercato Reggina, il punto sulle cessioni: Taibi in trattativa con la Turris

9 Agosto 2020 15:05

Calciomercato Reggina, il ds Massimo Taibi lavora per portare a termine alcune trattative in uscita: almeno cinque operazioni in stand by

Mosse in uscita potrebbero risolversi nelle prossime ore in casa Reggina. La società amaranto è al lavoro per sfoltire la rosa e rientrare nel limite di massimo 18 calciatori Over 23 imposto dalla Lega Serie B. A conferma di questo sono una conferma le parole del ds Massimo Taibi che, in un’intervista ai microfoni di TuttoTurris.com, ha dichiarato: “in settimana sono stato a Torre del Greco, ospite della Turris e dell’amico Rosario Primicile, persona straordinaria. Diciamo che è stato un incontro conoscitivo, nel quale però ho avuto modo di testare la grande ospitalità e competenza dell’intera società. Non siamo entrati nei dettagli, ma è possibile che faremo qualche operazione con la Turris. Abbiamo dei giocatori che possono fare al suo caso. Approfondiremo il discorso più avanti, ora i tempi sono ancora prematuri…”. Tra i vari calciatori sui cui hanno messo gli occhi i campani c’è sicuramente Urban Zibert, fuori dal progetto tecnico di Mimmo Toscano e pronto a lasciare Reggio Calabria. Il club rosso corallo ha mostrato profondo interesse nei confronti del giocatore ed è disponibile a chiudere l’affare. Da valutare però anche le situazioni che riguardano Edoardo Blondett, Abdou Doumbia, Matti Lund Nielsen, anche loro in uscita e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, calciatori su cui sono state chieste informazioni. Sempre sul fronte delle uscite resta in stand by la posizione di Simone Corazza: il bomber friulano è appetito da molte squadre in Lega Pro, in primis da Palermo e Modena, ma come riferito ai nostri microfoni dal procuratore Andrea D’Amico la trattativa è ancora in fase di stallo. Il calciomercato è ancora lungo, può riservare sempre delle sorprese.