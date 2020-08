Calciomercato Reggina, si punta un altro ex? Occhi su Ceravolo

18 Agosto 2020 13:20

Calciomercato Reggina, le ultime indiscrezioni accostano il nome di Ceravolo agli amaranto: la situazione

Tra discorso cessioni e limitazioni legate alle regola degli Over 23, la Reggina si muove sul calciomercato in maniera molto oculata. La priorità del ds Massimo Taibi è diventata adesso quella di sistemare gli esuberi ed al momento la situazione è ancora in stand by. Non mancano comunque i dialoghi per altre mosse in entrata che possano puntellare l’organico di mister Mimmo Toscano e renderlo competitivo per il campionato di Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni di TuttoB, nel mirino del direttore amaranto sarebbe finito l’attaccante Fabio Ceravolo. Si tratterebbe di un ritorno, visto che il calciatore è considerato a tutti gli effetti un “figlio del Sant’Agata” e dunque non andrebbe a sommarsi nella lista dei 18 elementi Over. L’ex Parma piace comunque a molte squadre, anche la Reggiana ha mostrato interesse per il calciatore di attuale proprietà della Cremonese.