Calciomercato Reggina, Bigon: “Falcinelli? Ho parlato con Taibi, anche di altri calciatori…”

25 Agosto 2020 11:20

Calciomercato Reggina, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato della trattativa per l’attaccante Falcinelli

Alla ricerca di un altro attaccante. La Reggina ha intenzione di completare la batteria per il reparto avanzato e l’innesto potrebbe essere Diego Falcinelli, calciatore di proprietà del Bologna. Il direttore sportivo rossoblu Riccardo Bigon ha parlato di mercato a Reggina Tv: “Falcinelli? E’ in uscita dal Bologna, non rientra nei piani tecnici di Mihajlovic. Mi sono già incontrato con Taibi, proveremo a trovare un’intesa. Abbiamo parlato di qualche calciatore, tra questi anche Falcinelli. Abbiamo intavolato una trattativa, dipende anche dalla volontà definitiva della Reggina e del ragazzo. Sono davvero felice della promozione, ho avuto la fortuna di far parte della Reggina e ho visto la parte bella dell’avventura con gli amaranto. Mi aspetto di rivederla in Serie A, ma con i giusti tempi. Ho rivisto la voglia di ritornare al Granillo e di seguire con passione la squadra. Falletti? Abbiamo parlato anche di lui, c’è un interesse. C’è il gradimento dal punto di vista tecnico, vediamo. Dobbiamo aspettare le uscite della Reggina”.