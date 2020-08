Calciomercato Reggina, il Bari su Rolando: la risposta del club amaranto

30 Agosto 2020 18:05

Calciomercato Reggina, il Bari ha bussato alla porta del club amaranto per Rolando. Le intenzioni dell’allenatore Toscano sembrano chiare

CALCIOMERCATO REGGINA – La prossima settimana sarà decisiva per l’arrivo alla Reggina di Adil Rami, il direttore sportivo Taibi ha definito la trattativa con il campione del mondo con la maglia della Francia, arriverà in Italia per le visite mediche e la firma del contratto, probabilmente con un biennale con opzione per il terzo. Poi la dirigenza si concentrerà per le mosse in uscita, è necessario chiudere qualche trattativa prima di concentrarsi sulle ultime operazioni in entrata.

Secondo quanto riporta TuttoC Gabriele Rolando è finito nel mirino del Bari di Gaetano Auteri. Non sembrano esserci i margini, l’esterno è infatti considerato un uomo fondamentale dell’11 della prossima stagione ed anche il calciatore si trova benissimo in Calabria. Toscano punta tantissimo sul giocatore che si è confermato come uno dei migliori nello scorso campionato.