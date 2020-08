Calciomercato Reggina, rumors su Balotelli: il messaggio su Twitter infiamma la tifoseria

29 Agosto 2020 00:33

Incredibili rumors di mercato su Mario Balotelli. Secondo alcune fonti, la Reggina sarebbe interessata all’ex attaccante del Brescia

La Reggina su Mario Balotelli. Una voce di mercato un po’ blanda, lanciata sui social, che però infiamma la tifoseria amaranto. Secondo ‘Il Calcio Lo Si Legge’, ci sarebbero dei fitti contatti tra il ds Massimo Taibi e l’agente Mino Raiola. Che i due si sentano non è affatto un mistero, tra foto e conferme dei diretti interessati, ma che l’oggetto dei colloqui fosse Balotelli sarebbe una mezza novità. Mezza perché si era vociferato di un labile interesse per SuperMario ad inizio dell’estate, voci mai confermate. Una trattativa che non è mai stata veramente in piedi. Ma si sa, Taibi ci ha abituati ai colpi sottotraccia e non è detto che l’ex Milan e Brescia non possa essere uno di questi, per quanto l’ingaggio resti fuori portata per le casse amaranto e anche il passato recente dell’attaccante non entusiasmi. Ma i tifosi sognano un altro grande colpo. In basso il messaggio su Twitter.