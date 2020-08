Calciomercato Reggina, l’agente Daniele Pinna a StrettoWeb: “Ongenda? Può essere una soluzione per gli amaranto”

25 Agosto 2020 14:57

Calciomercato Reggina, il club amaranto si muove per la prossima stagione. L’agente Daniele Pinna parla del suo assistito Ongenda

Hervin Ongenda è reduce dall’esperienza altalenante in Serie B, il calciatore francese di origini congolesi non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità per alcune difficoltà riscontrate con la maglia del Chievo. Le qualità del classe 1995 non sono di certo in discussione, l’esperienza più importante e più prestigiosa è stata quella con il Psg, ha giocato al fianco di un calciatore come Ibrahimovic. E’ cresciuto molto con il tempo grazie ai consigli dei campioni, adesso ha bisogno della giusta fiducia per ‘esplodere’ definitivamente. Una premessa. Al momento non esiste alcuna trattativa per un arrivo alla Reggina.

L’agente Daniele Pinna ha parlato ai microfoni di StrettoWeb: “può essere una soluzione per la Reggina. Ongenda è un calciatore da Serie A, prenderebbe la squadra in mano. Può rappresentare un vero affare, poi si tratta di un giocatore in grado di portare ad una futura vendita ed una plusvalenza importante. Attendiamo l’offerta giusta, le squadre più importanti in Serie B si sono messe in fila, c’è qualcosa in A e dall’estero. Magari parleremo di Ongenda anche con Taibi”.