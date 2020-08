Calciomercato Fc Messina, confermato Bevis: “su di me aspettative alte, credo nel progetto”

19 Agosto 2020 10:50

Continua l’avventura siciliana di Bevis: “questo è un progetto in cui credo: il motivo principale che mi ha indotto a scegliere ancora l’Fc Messina”

Una conferma che può considerarsi come un ottimo colpo di calciomercato. In vista della prossima stagione agonistica, continua a rafforzare la squadra il presidente Rocco Arena. Il Football Club Messina comunica di aver trovardo l’accordo che legherà Kilian Bevis al club giallorosso anche per la stagione 2020/21. L’esterno francese, sorpresa assoluta della scorsa annata (5 gol e 2 assist), ha scelto di proseguire l’avventura in riva allo Stretto nonostante le richieste da squadre di categorie superiore, non solo in Italia. La conoscenza del gruppo, la fiducia dell’ambiente e del tecnico Ernesto Gabriele sono stati fattori determinanti in tal senso. “Sono molto contento. Voglio migliorare le prestazioni della passata stagione, consapevole che su di me ci sono aspettative molto alte. Questo è un progetto in cui credo: il motivo principale che mi ha indotto a scegliere ancora l’Fc Messina”, ha spiegato il diretto interessato.