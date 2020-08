Calanna: ricevuto in Comune Salvatore Fiumanò, campione italiano a squadre di “tiro a palla”

17 Agosto 2020 13:25

Nel pomeriggio di ieri, 12 agosto 2020, il Sindaco e la Giunta Municipale di Calanna hanno ricevuto a Palazzo Municipale il concittadino Salvatore Fiumanò, campione italiano a squadre cat. Juniores di “tiro a palla”. La finale nazionale FIDASC ( federazione italiana discipline armi sportive da caccia) “Squadre” e “Coppie di Genere” di tiro a palla si è svolta Sabato 1 e Domenica 2 agosto 2020, presso il poligono ASD FIDASC Tiro Dinamico di Lamezia Terme. Una manifestazione che ha dato lustro alla Regione Calabria e al Comune di Calanna, con il giovane Calannese Salvatore Fiumanò. Il giovane juniores, che si è appena avvicinato al mondo del “tiro a palla” e alle competizioni nazionali, è riuscito infatti a conquistare il 1° posto del podio (sia al bersaglio fisso che al bersaglio mobile), diventando “campione italiano a squadre” cat. Juniores, insieme al suo compagno di squadra Valentini Carmine. Salvatore Fiumanò è un ragazzo sedicenne all’inizio della sua carriera sportiva che si prospetta prosperosa di successi, sia a livello nazionale che a livello locale. Nelle numerose gare di tiro a palla svolte in diverse località calabresi, si è infatti fatto notare con vari successi ottenuti insieme alla rinomata squadra di cui fa parte, “Team Neri”. Al giovane e talentuoso ragazzo il Sindaco ha formulato i complimenti ed ha rimarcato che non mancherà occasione per mostrare ancora il suo talento, invitandolo a coltivare la passione per il tiro con la dedizione che lo ha già portato a vincere i suoi primi scudetti nazionali, che rappresentano solo un trampolino di lancio della sua carriera.