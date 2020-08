Calabria, operazioni di brillamento ordigni bellici a Briatico: l’ordinanza della Capitaneria di Porto

11 Agosto 2020 16:34

Calabria, sono stati rinvenuti ordigni bellici nello specchio acqueo antistante il Comune di Briatico (VV)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina:

VISTA il foglio assunto a prot. n° 17663 in data 03.08.2020, anticipato per le vie brevi in data 01.08.2020, con il quale la Stazione ROAN della Guardia di Finanza di Vibo Valentia Marina ha comunicato il rinvenimento di ordigni bellici nello specchio acqueo antistante il Comune di Briatico (VV), al traverso della Località Punta Safò; VISTO il foglio prot. n° 17604 in data 02.08.2020, con il quale questa Capitaneria di porto ha informato dell’avvenuto ritrovamento degli ordigni in parola la Prefettura di Vibo Valentia, il Comando Marina Sud Taranto e il COMSUBIN – La Spezia, ai fini dell’adozione delle azioni di propria competenza e dell’eventuale intervento del nucleo SDAI; VISTA la propria ordinanza n° 35 in data 02/08/2020 di interdizione di parte dello specchio acqueo sui cui fondali sono stati rinvenuti gli ordigni bellici; VISTA la propria ordinanza n° 37 in data 05/08/2020 di interdizione specchio acqueo per operazioni di brillamento ordigni bellici; VISTA la propria richiesta di emissione di avviso urgente ai naviganti; VISTA la SMM 151 edizione 2001, recante “Organizzazione e procedure dei reparti subacquei per le operazioni di ricerca e inutilizzazione degli ordigni esplosivi”; RITENUTO necessario emanare norme, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare; VISTI gli artt. 17, 28, 30 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che, dalle ore 06:00 alle ore 10:00 (local time) di ciascuno dei giorni 12, 13, 14 agosto 2020, nello specchio acqueo antistante Località Punta Safò del Comune di Briatico (VV), approssimativamente nel punto avente coordinate geografiche 38°46,914’N – 016°03,684’E (datum di riferimento WGS84), meglio raffigurato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, saranno fatti brillare ordigni bellici da parte del Nucleo SDAI della Marina Militare.

O R D I N A

Articolo 1 Divieti generali

Nei giorni e orari di cui al “RENDE NOTO” per un raggio di 1.5 Mn dal punto avente coordinate geografiche 38°46,914’N – 016° 03,684’E (datum di riferimento WGS84) è vietato:

a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità, anche da diporto; b) effettuare qualsiasi attività; c) effettuare la balneazione oltre i 150 metri dalla costa, fino a 30 minuti dopo il termine

delle operazioni di brillamento. Non sono soggetti ai divieti di cui sopra i mezzi e il personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di emergenza e pronto soccorso che debbano accedervi per ragioni di servizio e nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale del Nucleo SDAI e della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni di brillamento.

Articolo 3 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita: – nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 1164 del Codice della Navigazione

o nel reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 dello stesso Codice; – nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 53 del D.Lgs. n° 171/2005, se la

violazione è compiuta alla condotta di un’unità da diporto;