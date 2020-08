Calabria: ladro entra in un’abitazione e ruba oggetti, soldi e l’auto dei proprietari di casa

26 Agosto 2020 17:10

Calabria: il ladro si era introdotto in un’abitazione privata di Crotone

Si era introdotto in un’abitazione privata di Crotone, asportando oggetti di valore e contanti, nonché l’autovettura dei proprietari di casa, con cui si era dato alla fuga, venendo rintracciato dai Carabinieri di Caulonia Marina che hanno recuperato la rimanente refurtiva. E’ finito così in manette F.C., colombiano di origine ma cittadino olandese, in Italia senza fissa dimora. Nella mattinata odierna il Tribunale di Locri, nel convalidarne l’arresto, ha disposto la traduzione presso la locale Casa Circondariale.