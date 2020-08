Calabria, minacce e maltrattamenti nei confronti della moglie: arrestato 36enne di origini albanesi

10 Agosto 2020 15:50

Calabria: ritenuto responsabile di più episodi di maltrattamenti verso la moglie, un operaio 36enne è stato messo in manette dai Carabinieri

Nel pomeriggio del 09 agosto 2020, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco (CZ) hanno arrestato in flagranza di reato un operaio trentaseienne girifalcese, di origine albanese, per maltrattamenti in danno della moglie. L’uomo è stato sorpreso dopo aver appena danneggiato gli arredi di casa, minacciato e percosso la donna che ha ricevuto le cure mediche necessarie. Ritenuto responsabile di più episodi di maltrattamenti, l’arrestato è stato condotto al carcere di Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.