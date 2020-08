Calabria, droga nascosta nel forno a legna: un arresto e due denunce [DETTAGLI]

13 Agosto 2020 16:50

Sellia Marina (CZ): alla vista dei Carabinieri tentavano di nascondersi per sottrarsi al controllo

Alla vista dei Carabinieri tentavano di nascondersi per sottrarsi al controllo, ma il gesto costava caro a tre giovani residenti in provincia di Catanzaro. I militari della Stazione di Sellia Marina, insospettiti dal loro comportamento, sottoponevano i soggetti a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo, presso l’abitazione del più giovane, di anni 19, circa 50 gr. di marijuana suddivisa in dosi, sapientemente nascosta all’interno del forno a legna. All’interno dell’abitazione veniva altresì rinvenuto un bilancino di precisione, dei “trita erba” e materiale per il confezionamento. Gli altri due soggetti controllati, di 19 e 21 anni, venivano invece trovati in possesso di banconote di piccolo taglio, ma la ricostruzione dei fatti accertava la loro presenza sul posto alla commissione di reati in materia di stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, il primo dei tre giovani veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre gli altri due venivano deferiti in stato di libertà alla competente A.G.

Tale risultato si inserisce nel più generale servizio di controllo e contrasto in materia di stupefacenti predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Sellia Marina che nel corso della settimana di Ferragosto sta eseguendo controlli anche con l’impiego di unità cinofile. E infatti, solo qualche giorno prima, nel territorio di Petronà, un altro giovane, nel tentativo di nascondersi ai carabinieri, veniva trovato in possesso di stupefacente e segnalato al Prefetto di Catanzaro.