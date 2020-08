4 Agosto 2020 14:59

Calabria, Santelli: “esprimo il senso più profondo della mia tristezza per l’improvvisa perdita di Sergio Stancato, cui mi legava una conoscenza personale di lunghi anni”

“Esprimo il senso più profondo della mia tristezza per l’improvvisa perdita di Sergio Stancato, cui mi legava una conoscenza personale di lunghi anni”. E’ quanto scrive in una nota Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Storico esponente politico della città di San Francesco, Sergio era un professionista animato da una vera passione per la politica. Alla moglie, Emira Ciodaro e ai figli le mie più sentite condoglianze in un grande fortissimo abbraccio”, conclude.