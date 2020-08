Orrore in Calabria: rinvenuto cadavere in mare, recuperato dalla Guardia Costiera

24 Agosto 2020 16:21

Calabria: il cadavere di un uomo di circa 70 anni è stato avvistato questa mattina al largo di Badolato

Orrore in Calabria dove il cadavere di un uomo di circa 70 anni è stato rinvenuto questa mattina in mare a Badolato, in provincia di Catanzaro. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono affidate ai carabinieri.

Foto di repertorio