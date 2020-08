Calabria, atti sessuali con una minorenne: arrestato 52enne

10 Agosto 2020 14:50

Calabria, consumava atti sessuali con una ragazza di 13 anni e la contattava tramite un profilo con generalità diverse da quelle reali: arrestato un autotrasportatore di 52 anni

In data odierna, i Carabinieri della Stazione di Botricello hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un autotrasportatore di 52 anni, residente nel nord Italia, che lo scorso mese di giugno avrebbe consumato atti sessuali con una ragazza tredicenne della provincia di Catanzaro.

Le indagini, condotte dalla citata Stazione Carabinieri con il supporto di quello del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, sono state coordinate dal Procuratore Aggiunto, Dott. Giancarlo Novelli, e dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Dottoressa Irene Crea.

Gli elementi raccolti hanno permesso di ricostruire come il cinquantaduenne, dopo aver conosciuto e adescato la minore sulla piattaforma di un social network, avesse sfruttato un viaggio di lavoro in Calabria per trascorrere con lei una serata all’interno di una struttura ricettiva, all’interno della quale è stata posta in essere la condotta illecita.

Per entrare in contatto con la minorenne l’indagato aveva utilizzato un proprio profilo con generalità diverse da quelle reali, spacciandosi per un ragazzo di 20 anni.

Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, i Carabinieri hanno sequestrato vari cellulari che l’indagato teneva a bordo del veicolo da lavoro dallo stesso utilizzato. Ora l’indagato è stato associato in carcere e nei prossimi giorni ci sarà l’interrogatorio di garanzia.