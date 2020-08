Calabria, annullata la 26ª edizione della sagra della Pitta Chjina

1 Agosto 2020 11:42

“A tutela della salute di tutti”: annullata per quest’anno la sagra della Pitta Chjina di San Costantino Calabro

Cattive notizie per i frequentatori dell’annuale della Sagra della Pitta Chjina a cura della Pro Loco di San Costantino Calabro (Vibo Valentia). E’ stata infatti annullata la 26ª edizione, ecco il comunicato:

“Carissimi tutti, amici della Pro – Loco e della sagra della Pitta Chjina. Come da tradizione, anche quest’anno, nella giornata odierna, avrebbe dovuto svolgersi la 26° edizione della Sagra da pitta chjina; un appuntamento, fissato al primo sabato di Agosto, ormai da moltissimi anni, attesissimo dalla comunità San Costantinese, dai paesi limitrofi e nonchè da tutta la provincia e regione stessa: ricercato da turisti e meta di vacanzieri di ogni genere. Senza false modestie si può asserire che questo, è diventato negli anni uno degli eventi più attesi dell’estate calabrese, grazie ad un lavoro sempre costante di chi crede e ama la propria terra e soprattutto grazie, ad aziende, “Made in Calabria” che hanno sostenuto e promosso per molti anni il lavoro di un’associazione nata e fortemente radicata sul territorio da oltre trent’anni. L’organizzazione dell’evento, è sempre stata a cura della Pro – Loco di San Costantino Calabro, che quest’anno ha dovuto, a malincuore, rinunciare alla manifestazione a causa di circostanze ormai fin troppo note: ABBIAMO SCELTO DI TUTELARE LA SALUTE DI NOI TUTTI. La pandemia che ha messo in ginocchio l’intera popolazione globale ha fatto prevalere il buon senso e prendere la decisione più difficile: quella più intelligente e logica. E’ inutile dire quanto dispiaccia alla Pro – loco tutta, spezzare il filo lungo e duraturo diventato una tradizione quasi trentennale che mantiene vivo lo spirito di festa, unione, collaborazione e comunione che allieta una calda serata d’Agosto. La Pro – loco, come sempre, rimanda ma non annulla, l’appuntamento al prossimo anno, sempre il primo sabato di Agosto, sempre a San Costantino Calabro. Nell’attesa di poterci reincontrare fisicamente seguiteci sulle nostre pagine FB, troverete tutte le novità della Pro-Loco e le foto di tutti gli eventi passati. Un abbraccio, virtuale ovviamente, a tutti”.

Il Presidente Costantino Suppa