Bper, fissati a 0,38 volte Cet1 termini per filiali Ubi

5 Agosto 2020 19:46

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Sono state definite oggi da Bper e Intesa Sanpaolo le condizioni definitive relative all’acquisizione da parte del gruppo emiliana per le 532 filiali di Ubi Banca che l’Antitrust ha chiesto a Intesa di cedere.

Con questo terzo accordo integrativo il corrispettivo che Bper dovrà pagare è stato fissato in 0,38 volte il valore del Common Equity Tier 1 delle filiali oggetto dell’operazione sulla base delle situazione patrimoniale al 30 giugno scorso.

La determinazione del Cet1, spiegano le parti, verrà effettuata moltiplicando il Cet1 Ratio di UBI risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno 2020 per i Risk Weighted Assets del ramo, asset che non potranno comunque superare l’importo di 15,5 miliardi di euro.