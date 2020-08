Bobo Vieri in vacanza a Palmi, l’ex attaccante esalta il mare: “Spettacolare, da 10!” [VIDEO]

8 Agosto 2020 18:56

Bobo Vieri è in vacanza a Palmi. L’ex attaccante di Lazio e Inter, tra le altre, ha scelto la Calabria per rilassarsi in compagnia dell’amico Rosario

Christian “Bobo” Vieri è in vacanza in Calabria, più precisamente a Palmi. L’ex bomber di Lazio, Inter e Juve tra le altre, ha pubblicato alcune stories su Instagram che hanno svelato la meta del suo relax estivo. Bobo tesse le lodi della città e soprattutto del mare: “Mare spettacolare: voto 10”. A seguire tanti video in cui esalta la bellezza del territorio, delle spiagge e dell’acqua cristallina. A fargli compagnia è Rosario Surace, un suo amico. Un’ottima pubblicità per le spiagge calabresi, che potrebbero riempirsi di Vip. In basso il VIDEO.