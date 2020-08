Berlusconi: “Forza Italia non entrerà nel Governo, non abbiamo nessuna idea di coalizioni diverse”

5 Agosto 2020 15:36

Berlusconi: “noi non abbiamo nessuna idea di coalizioni diverse, nessun gioco di sponda con la maggioranza, nessuna possibilità e nessuna volontà di entrare in questo governo”

“Il Centro/Destra in Italia esiste perchè lo abbiamo fondato noi. Vi prego di non credere al Berlusconi concavo e convesso, di non dare retta ai pettegolezzi dei giornali: noi non abbiamo nessuna idea di coalizioni diverse, nessun gioco di sponda con la maggioranza, nessuna possibilità e nessuna volontà di entrare in questo governo”. E’ quanto ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi incontrando in videoconferenza i vertici di FI e i coordinatori regionali in vista delle prossime regionali. “Per noi governare con le sinistre e con i Cinque Stelle e’ semplicemente impossibile. Sarebbe la negazione della nostra storia e della nostra identità”, conclude