Inferno a Beirut: due violente esplosioni nella zona del Porto, decine di morti e migliaia di feriti. Le FOTO della catastrofe

4 Agosto 2020 21:00

Violentissima esplosione a Beirut: migliaia di feriti e corpi senza vita rinvenuti nel porto, le immagini della catastrofe

Inferno a Beirut in Libano dove due fortissime esplosioni sono avvenute questa sera nella zona del porto. Al momento ci sarebbero almeno 27 morti e oltre 2500 feriti. Lo riferiscono i media locali. Nella città la situazione è terribile: alcuni testimoni riferiscono di cadaveri in strada. Intanto la Croce Rossa Libanese ha rivolto un appello urgente per chiedere sangue.

Esplosione Beirut, Masieri: “è un disastro”

“Dai miei colleghi a Beirut arrivano resoconti terrificanti: raccontano di case distrutte, macerie ovunque e fiumi di vetri nelle strade. Le autorita’ parlano di centinaia di morti e feriti ma secondo me e’ difficile fare un bilancio esatto perche’ i soccorritori fanno fatica a farsi strada tra il caos e le macerie per raggiungere le zone piu’ prossime alle esplosioni”. Cosi’ all’agenzia Dire Ilaria Masieri, responsabile programmi in Libano e Palestina per Terre des hommes, a poche ore dalla doppia esplosione che ha scosso la capitale libanese.

Esplosione Beirut: feriti due militari italiani

Due militari italiani sarebbero rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a Beirut. Lo apprende l’AnsaA da fonti qualificate, secondo cui i militari fanno parte di un’unità del contingente italiano in Libano.

Le cause dell’esplosione a Beirut

Il ministro dell’interno del Libano, Mohamed Fehmi, ha dichiarato ai giornalisti che l’esplosione al porto sarebbe stata causata “dal nitrato di ammonio, immagazzinato in grande quantità”.