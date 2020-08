Beirut, “esplose 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio”

5 Agosto 2020 00:01

Beirut, 4 ago. (Adnkronos) – Sarebbero state 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio ad esplodere nel . Lo riportano varie fonti, confermate anche dalle dichiarazioni del presidente libanese, Michel Aoun, che ha definito “inaccettabile” che un tale quantitativo di materiale esplosivo sia stato immagazzinato in un capannone senza adeguate misure di sicurezza. I responsabili, ha affermato Aoun in un tweet, subiranno “la più dura delle punizioni”. Il presidente libanese ha anche chiesto che sia dichiarato lo stato di emergenza per due settimane. Il nitrato di ammonio è un composto chimico usato nei fertilizzanti e nella fabbricazione di esplosivi.