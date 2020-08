Basket, Prunotto torna alla Pallacanestro Viola

16 Agosto 2020 11:11

La Pallacanestro Viola comunica che l’ala/pivot Marco Prunotto vestirà la maglia nero arancio anche nella stagione sportiva 2020/2021. Marco è un nuovo “welcome back” in casa Viola. Arrivato in riva allo Stretto nel mercato invernale della scorsa stagione, Prunotto vanta due sole presenze con la canotta nero arancio, in cui peró ha già fatto vedere ottime cose. Vent’anni ancora da compiere il prossimo 23 Agosto, Marco però può giá vantare nel suo palmares una promozione in A1 con la gloriosa maglia della Fortitudo Bologna, squadra nelle cui giovanili si è formato e che gli ha permesso di debuttare in A2 (7 presenze con 15 minuti di utilizzo). Lungo dinamico e versatile è in grado di ricoprire più ruoli e sa come farsi valere sotto le plance nei suoi 205cm per 110kg, tutti per il pitturato neroarancio. “Sono veramente entusiasta di continuare a giocare anche quest’ anno con la Viola. Ho tanta voglia di crescere e mettermi a disposizione della squadra e della società. Purtroppo lo scorso anno non abbiamo potuto alzare la coppa al cielo per cause di forza maggiore ma abbiamo comunque concluso da vincitori. Il mio sogno sarebbe di replicare anche per la stagione che verrà e per vedere Reggio tornare in serie A. Lotterò per questo, suderò per questo. Sono davvero felicissimo di questo secondo anno a Reggio Calabria e non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti.”