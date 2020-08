Barcellona Pozzo di Gotto, il Partito Democratico si riorganizza in città e provincia

3 Agosto 2020 10:21

Barcellona Pozzo di Gotto, ieri si è tenuta la prima riunione della direzione provinciale del Partito Democratico guidata dal neo segretario Nino Bartolotta

Ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, si è tenuta la prima riunione della direzione provinciale del Partito Democratico guidata dal neo segretario Nino Bartolotta. Riorganizzazione del partito in città e in provincia, condivisione delle scelte e dell’indirizzo politico. Il segretario Bartolotta, con a fianco il presidente dell’assemblea provinciale del partito Antonio Saitta e il coordinatore del circolo di Barcellona Antonino Novelli, ha comunicato che tutto il partito si impegna “a creare le condizioni per riproporre a livello locale e provinciale l’intesa tra le forze politiche alla base della coalizione di governo nazionale; in questa direzione abbiamo già avviato la opportuna interlocuzione con i rispettivi rappresentanti provinciali”. “Puntiamo a creare – continua Bartolotta – un Pd rinnovato e unito, nel rispetto delle diverse sensibilità che al suo interno lo animano e che rappresentano il fulcro di un partito plurale ma non per questo esentato dall’importanza di raggiungere una sintesi e una proposta politica chiara, concreta, incisiva”. Sostanziale e imprescindibile per il neo segretario il rinnovamento già avvenuto in questi mesi degli organismi territoriali che deve essere associato “allo sforzo comune della deputazione, degli amministratori locali, degli iscritti ma soprattutto di coloro che guardano al PD come partito politico in grado di riorganizzare l’alternativa all’attuale governo della città e dell’Area Metropolitana puntando alla costruzione di una proposta politica credibile e di un rinnovato centrosinistra in grado di espandersi oltre i suoi tradizionali confini”. A sottolineare la linea del nuovo corso del PD gli interventi al dibattito del candidato unitario per il centrosinistra a Barcellona Antonio Mamì, del coordinatore locale Novelli, del deputato Pietro Navarra e dell’ex deputato all’Ars Filippo Panarello. Una novità presentata per il Pd messinese, infatti, sono stati istituiti i gruppi di lavoro per la costituzione dell’Assemblea degli amministratori locali e dei sindaci e della Conferenza permanente delle donne. Il primo coordinato da Maria Teresa Parisi (assessore di Gualtieri Sicaminò) è composto da Claudio Cardile (presidente Consiglio comunale Messina), Carmelo Galipò, Massimo Raneri (consigliere comunale di Gaggi), Maurizio Ruggeri (sindaco di Piraino). Il secondo coordinato da Angela Bottari è costituito da Alessia Coledi, Antonina D’Agati, Rosanna Fichera, Laura Giuffrida, Lucia Tarro Celi, Eleonora Maffei, Antonella Russo, Antonella Prudenti.