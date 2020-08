Autonomia: Mattarella, ‘definire meglio riparto competenze legislative Stato-Regioni’ (2)

4 Agosto 2020 18:08

(Adnkronos) – “Allo sviluppo della collaborazione tra gli esecutivi ha aggiunto Mattarella- potrebbe facilmente accompagnarsi, anche in funzione di bilanciamento, il riconoscimento di un ruolo alle assemblee legislative. Al riguardo sarebbe sufficiente, per il momento la integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle stesse autonomie territoriali. Attraverso questa ridotta forma di adeguamento delle istituzioni parlamentari, potrebbe essere perseguita maggiormente -ha concluso Mattarella- la complementarietà nell’esercizio delle rispettive competenze legislative e favorita la condivisione ex ante di comuni obiettivi strategici”.