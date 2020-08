Automobilismo: weekend intenso di impegni per la scuderia “Piloti per Passione” di Reggio Calabria

20 Agosto 2020 11:04

Reggio Calabria: continua senza sosta l’attività della scuderia reggina con sede a Sambatello che in questo quarto fine settimana di Agosto vede fortemente impegnati i propri piloti, su tutta la penisola da Trento, a Potenza ed a Palermo

Continua senza sosta l’attività della scuderia reggina con sede a Sambatello che in questo quarto fine settimana di Agosto vede fortemente impegnati i propri piloti, su tutta la penisola da Trento, a Potenza ed a Palermo. Alla seconda difficilissima tappa del massimo campionato a birilli, a Trento, si presenteranno infatti Antonino Branca ed Agostino Fallara, per cercare, l’uno di migliorare e l’altro di confermare, le splendide prestazioni ottenute alla prima di Melfi (PZ). All’estremo sud invece, lo slalom di Altofonte-Rebuttone (PA) vede impegnati Michela Puntorieri, all’esordio ufficiale su una Peugeot 106 1300 RS, nelle gare Aci Sport Italia, Nino Germanò con la sua Peugeot 106 1600 N con la nuova livrea e Giovanni Priolo a bordo di una 112 di gruppo E1 Italia preparata dagli zii Bruno e Agostino Fallara. A Grassano, Basilicata, al 17° challenge interregionale, si presenta Domenico Morabito per valutare le ultimissime evoluzioni apportate sulla sua 500 gruppo 5 dal papà Rocco, non potendo essere presente al 55° trofeo Luigi Fagioli a Gubbio. Mentre il direttore sportivo e responsabile delle comunicazioni, F. E. Denisi fornisce le novità riguardanti l’attività organizzativa che prosegue, nonostante le notevoli difficoltà legate ad aggiornamenti ed adeguamenti regolamentari continui con le due gare in programma, dopo l’annullamento della gara di Gambarie del 21 Giugno scorso per la nota emergenza sanitaria. In particolare il IV° slalom città di Oppido Mamertina, in sinergia con il team Oppido Mamertina Racing, è stato spostato all’11 Ottobre per motivi elettorali e di concomitanza con la gara di campionato italiano di Novara di Sicilia, mentre l’XI slalom città di Sambatello mantiene la data del 15 Novembre, unica gara calabrese con titolo di Coppa Italia, che quest’anno è stato inserito come tappa della V° zona afferente alla vicina Sicilia.