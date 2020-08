Auto centra in pieno un albero a Capo Milazzo: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre una delle persone a bordo [FOTO]

30 Agosto 2020 11:01

Messina. Intorno alle 3:30 della notte appena trascorsa, a Capo Milazzo, un’auto ha centrato in pieno un albero rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare dalle lamiere una delle persone a bordo

Nottata intensa per i Vigili del Fuoco di Messina, impegnati su più fronti e su diverse tipologie di interventi operativi. Oltre i diversi roghi estesi in varie località della zona tirrenica, infatti, intorno alle 3:30 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo della Caserma Bevacqua di Messina sono anche intervenuti con APS (autopompa serbatoio) e PICK-UP attrezzato, per un incidente stradale autonomo, avvenuto a Capo Milazzo. Un’auto si è schiantata contro un albero, dopo aver urtato lo spigolo del marciapiede. Una delle due persone che erano a bordo, è rimasta incastrata dentro l’abitacolo.

L’infortunato è stato estratto dalla vettura tramite l’utilizzo del gruppo divaricatore/cesoie in dotazione al mezzo di soccorso, ed è stato affidato alle cure del personale del 118 che era sul posto con due ambulanze. L’incidente non ha creato conseguenze per la circolazione. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e bonificato la sede stradale e hanno continuato a lavorare per contrastare gli incendi boschivi che da diversi giorni investono la provincia di Messina.

Gli interventi sono stati circa 20. Alle ore 8 di questa mattina tutti gli incendi risultano estinti ad eccezione di quelli di contrada Rapano a Rometta e Piraino per i quali si sta valutando l’utilizzo dei mezzi aerei per il loro spegnimento.