L’arbitro Gianluca Rocchi ha arbitrato ieri la sua ultima gara: l’esordio assoluto fu con la Reggina

2 Agosto 2020 17:32

E’ finita la carriera di Gianluca Rocchi, nella giornata di ieri ha arbitrato l’ultima partita. L’esordio fu in una gara della Reggina

Gianluca Rocchi è stato uno dei migliori arbitri della storia del calcio, ieri ha arbitrato l’ultima partita della sua carriera. E’ stato protagonista nella sfida del campionato di Serie A tra Juventus e Roma, 1-3 il risultato finale. E’ stata una gara ben condotta dal direttore di gara, gli obiettivi per le due squadre erano stati già raggiunti, quindi si è confermata una partita con ritmi non altissimi, non ci sono state grandi proteste. Tante emozioni al fischio finale tra i suoi assistenti, anche a Rocchi è scesa qualche lacrima, da segnalare l’omaggio da parte dei calciatori. Lascia a quasi 47 anni. Il nome di Rocchi è legato anche alla Reggina, l’esordio assoluto in Serie A fu in un Lecce-Reggina del 16 maggio 2004, gara che si concluse sul risultato di 2-1.