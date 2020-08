Amministrative 2020 in Sicilia, indette le elezioni per 61 Comuni: alle urne il 4 e 5 Ottobre, “Rispettata la tabella di marcia, al voto il prossimo autunno”

10 Agosto 2020 20:48

Elezioni Amministrative, il punto della situazione in Sicilia: al voto 61 comuni tra 4 e 5 Ottobre. Eventuali ballottaggi 18 e 19 Ottobre

In data odierna, tramite decreto assessoriale n. 243 sono state indette in Sicilia le elezioni amministrative 2020, turno ordinario. La competizione elettorale interesserà 61 comuni, i quali sarebbero dovuti andare al voto nel turno ordinario normale, ovvero quello dal 15 aprile al 30 giugno scorso. Il medesimo è stato spostato per legge e per via della diffusione del Covid-19 alla prima data utile. Pertanto tali elezioni saranno accorpate a quelle del 4 e 5 ottobre in primo turno e poi con ballottaggio il 18 e 19 ottobre prossimo. Tali elezioni interessano in definitiva tutti i comuni che andavano al voto in forma ordinaria e alcuni comuni che sono stati aggiunti per effetto di dimissioni dei sindaci. Altresì sono state estrapolate le posizioni di 2 comuni, Vittoria e San Biagio Platani, sciolti per mafia, il cui scioglimento scadeva nel secondo semestre e che quindi dovranno necessariamente andare ad elezioni in un turno straordinario che va dal 15 ottobre al 15 dicembre.

I comuni più importanti in cui si voterà sono Agrigento, Enna, Ribera, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Giardini Naxos, Carini, Misilmeri, Partinico, Termini Imerese, Villabate, Ispica, Augusta, Floridia e Marsala.

Soddisfazione da parte dell’Assessore regionale agli Enti Locali, Bernardette Grasso: “Rispettata la tabella di marcia che avevamo concordato. Le elezioni che per via dell’emergenza sanitaria hanno subito lo stop forzato, potranno svolgersi regolarmente il prossimo autunno“.

Per consultare il calendario delle scadenze, le circolari, le note e tutte le pubblicazioni è possibile tramite l’accesso al sito istituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana.